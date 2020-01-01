ПНС отвечает ЛНА залпами артиллерии по жилому массиву

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) продолжают успешную кампанию по освобождению Триполи, сообщается о продвижении подразделений фельдмаршала Халифы Хафтара на направлении Машруа аль-Хадба.

Один из пользователей Facebook в своем аккаунте сообщает, что на направлении Машруа аль-Хадба ВС ЛНА взяли под контроль улицы аль-Мутабат и аль-Хафилат, уверенно стремясь к тылу противника. ПНС отвечает хаотичным огнем — очевидцы сообщают о беспорядочной стрельбе артиллерии террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Кроме того, известно о стрельбе в районе Абу-Салим по направлению Тарик аль-Матар.

Очевидцы в Триполи сообщают о значительных разрушениях жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в районе Абу Салим и Салах ад Дин, известно о большом количестве жертв среди мирных граждан. Террористы из бандформирований ПНС Ливии применяют РСЗО «Град», крупнокалиберную гаубичную артиллерию и минометы, расстреливая мирные кварталы города.

Напомним, весной нынешнего года ЛНА перешла к новому этапу операции — освобождению ливийской столицы Триполи и северо-запада страны от бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС), связанного с запрещенными в России международными террористическими организациями ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Ранее один из пользователей Twitter сообщал об интенсивных боях на направлении ат-Таугар — силы Ливийской национальной армии (ЛНА) находятся в 300 метрах от центра Триполи.

إشتباكات عنيفة جدا في محور التوغار وتقدم لوحدات القوات المسلحه الان



نسأل الله الثبات والتمكين — بنت المختار (@dodycat42) December 30, 2019

Кроме того, ВВС ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли авиаудар по аэропорту Митига в столице Ливии — из аэропорта осуществлялось управление беспилотниками, принадлежащими так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

Пока боевики ПНС пытаются отбиться от солдат из Тобрука, главарь Правительства национального согласия Файез Саррадж улетел в Лондон отмечать новогодние праздники с семьей, оставив своих «подопечных» на произвол судьбы.

1 Организация запрещена на территории РФ.