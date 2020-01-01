Террористы ПНС Ливии ведут огонь из аэропорта Митига

Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии открыли огонь по Ливийской национальной армии (ЛНА) с военной авиабазы Митига, работает артиллерия.

Пользователи Facebook сообщают о хаотичном огне со стороны бывшего аэропорта Митига в Триполи в сторону сил Ливийской национальной армии и жилого массива. Отметим, что аэропорт Митига ввиду кризиса в Ливии в настоящий момент контролируют террористы ПНС, используя его как военную авиабазу.

Ранее ВВС ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли авиаудар по аэропорту Митига в Триполи. Предположительно, из аэропорта осуществлялось управление беспилотниками, принадлежащими так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

Кроме того, очевидцы в Триполи сообщают о значительных разрушениях жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в районе Абу Салим и Салах ад Дин, известно о большом количестве жертв среди мирных граждан. Террористы из бандформирований ПНС Ливии применяют РСЗО «Град», крупнокалиберную гаубичную артиллерию и минометы, расстреливая мирные кварталы города.

Напомним, весной нынешнего года ЛНА перешла к новому этапу операции — освобождению ливийской столицы Триполи и северо-запада страны от бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС), связанного с запрещенными в России международными террористическими организациями ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. В настоящий момент войска ЛНА находятся на подступах к центру столицы.

1 Организация запрещена на территории РФ.