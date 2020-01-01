Сирия, 1 января. Демонстрацию у посольства США в Ираке разгоняют слезоточивым газом, в регион прибыло сто морских пехотинцев для охраны здания от протестующих. Террористы ИГ1* подорвали автомобильную бомбу у штаб-квартиры SDF в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят точечные удары по опорным пунктам радикалов в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с боевиками у Маарет-ан-Нумана в Идлибе.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозреваются в минировании автомобиля в Дейр-эз-Зоре и организации подрыва в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с правительственными силами на юге Идлиба.

Международная коалиция: направила в столицу Ирака около ста морских пехотинцев для охраны здания посольства, намерена перебросить в скором времени еще 750 военнослужащих.

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселке Абу-Хамам на востоке провинции Дейр-эз-Зор днем прогремел мощный взрыв на рыночной площади. Как сообщает агентство Deir Ezzor, бомба была установлена в автомобиле, припаркованном рядом с контрольно-пропускным пунктом курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) и их штаб-квартирой, где находились члены «управления безопасности». В результате взрыва пострадали двое детей , одна женщина получила тяжелые осколочные ранения.

В установке бомбы подозревают боевиков «Исламского государства», однако организация не торопится брать на себя ответственность за теракт.

Провинция Идлиб

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), после провокаций со стороны радикалов «Тахрир аш-Шам», самолеты ВКС РФ совершили боевой вылет на юг провинции и нанесли точечные удары по опорным пунктам радикалов в окрестностях города Маарет-ан-Нуман, а также в районе поселков Аль-Джад, Азизия и Аль-Расыф. Самолеты также работали над позициями боевиков альянса в долине Аль-Габ в северо-западной части Хамы, где ранее джихадисты нанесли удар по позициям правительственной армии из ракетных установок, ранив и убив нескольких военнослужащих.

Источник также сообщает, что ночью радикалы обстреливали из пулеметов лагерь САА Джурин, и спровоцировали боестолкновение у деревень Маар-Ширин и Дейр-Шарки.

Провинция Ракка

Как сообщает новостное агентство Masar Press Net в поселке Сулук, который входит в зону контроля боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) взорвался заминированный мотоцикл. Как передает источник, есть жертвы среди мирных жителей. Силы внутренней безопасности SDF «Асайиш» оцепили место происшествия. Предположительно, самодельная бомба была установленная на мотоцикл террористами «Исламского государства». Ежедневные антитеррористические рейды SDF, в ходе которых боевики обыскивают дома мирных жителей и задерживают десятки фермеров, которых обвиняют в пособничестве террористам ИГИЛ, не приносят результатов и количество нападений продолжает расти.

Ирак

США намерены в ближайшее время отправить в Ирак еще 750 военнослужащих в связи с нападением на американское посольство в Багдаде. Об этом говорится в размещенном в Twitter сообщении главы Пентагона Марка Эспера, как передает ТАСС.

Массовый протест перед посольством в Багдаде начался 31 декабря после атаки ВВС США на лагерь ливанского ополчения «Хезболла» в пограничном с Сирией городе Аль-Каим, в результате которого 50 бойцов были ранены и 25 погибли. Как сообщает медиаресурс Al Arabia, охрана посольства применили против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. В результате пострадали около 20 человек. По неподтвержденным данным, газ применили после того, как протестующие попытались поджечь крышу здания посольства.

По данным издания Militari Times, охрану посольства усилили, направив в Багдад сто морских пехотинцев, в небо подняты два вертолета Apache.

1 Организация запрещена на территории РФ.