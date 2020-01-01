Лариса Гузеева поделилась своим одиночеством в соцсетях

Москва, 1 января. Телеведущая Лариса Гузеева пожаловалась своим подписчикам на одиночество в новогоднюю ночь.

Телезвезда пыталась создать себе новогоднее настроение, однако ни вкусная еда, ни праздничный декор не спасли ее от грустных мыслей, сообщают «Народные новости».

«У меня выходной, делаю «красный завтрак», чтобы не было паршиво в проклятой тоске. Да, так случается, когда дети разбегаются, разъезжаются, у них своя жизнь», — рассказала Гузеева.

Кроме того, она показала свою «несчастную» новогоднюю ель, которую актрисе подарили много лет назад.

У ведущей «Давай поженимся» двое детей. Сына Георгия она родила в 1991 году от актера Кахи Толордавы, однако их брак вскоре распался. В 2000 году у актрисы и ресторатора Игоря Бухарова появилась дочь Ольга. Сейчас Гузеева жалеет о том, что имеет только двоих детей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Гузеева едва не развелась со своим мужем из-за социальных сетей. Коллеги телеведущей и ранее отмечали ее чересчур ревнивый характер. Однако во время съемок очередного выпуска программы «Давай поженимся» Гузеева пообещала выкинуть все телефоны супруга, когда зашла речь о том, что мужчины часто находят себе любовниц в соцсетях. Со временем пара все же пришла к взаимопониманию, поскольку Игорь Бухаров с пониманием относится к ревнивому характеру своей супруги.