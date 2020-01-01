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Две иномарки столкнулись под Самарой, есть жертвы

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Две иномарки столкнулись под Самарой, есть жертвы
Саратов, 1 января. Один человек погиб, трое пострадали в крупном ДТП на трассе в Самарской области.

Трагедия произошла 31 декабря вечером на 19-м километре автодороги Самара — Волгоград — Красноармейское — Пестравка. Участниками аварии стали два легковых автомобиля. По данным областного ГУ МВД, 44-летний водитель автомашины Renault Logan не учел сложные погодные условия (шел сильный снег). Мужчина потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Primera под управлением 50-летнего водителя.

Жертвой ДТП стал 44-летний пассажир Renault. Он умер на месте происшествия. Оба водителя и 51-летняя пассажирка Nissan госпитализированы. По факту автокатастрофы идет проверка.

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