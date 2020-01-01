Военные ЛНР сообщили о стягивании ВСУ вооружения к линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, 1 января. Украинские военные разместили бронетехнику и зенитную установку на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По его данным, две боевые машины пехоты (БМП) и зенитная установка из состава 59-й бригады ВС Украины были размещенные во дворах жилых домов в населенном пункте Луганское.

Подобные действия со стороны ВСУ нарушают соглашение 2015 года об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года. Однако военные ЛНР постоянно фиксируют факты переброски киевскими силовиками вооружения и военной техники к соприкосновения на юго-востоке страны.

«Командование ВСУ продолжает размещать запрещенную технику в населенных пунктах на подконтрольной территории, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Филипоненко.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине. ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, тогда киевские войска начали проводить против народных республик так называемую антитеррористическую операцию.