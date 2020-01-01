Вступил в силу обновленный список запрещенных веществ WADA

Москва, 1 января. Обновленный список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) вступил в силу в первый день 2020 года. Кроме того, изменился порядок запросов на терапевтическое использование запрещенных препаратов.

В обновленный список попал октодрин (1,5-диметилгексиламин). Эту субстанцию эксперты WADA недавно нашли в некоторых биологических добавках. Помимо этого, под запретом оказался левометадон. Кроме того, агентство конкретизировало запрет на употребление каннабиноидов. В обновленном списке поясняется, что под запретом находятся все природные и синтетические каннабиноиды, включая все препараты из каннабиса или любого синтетического каннабиноида.

При этом WADA исключило из списка запрещенных веществ аргон, пишет «Газета.ру». Эксперты агентства повторно проверили, как этот инертный газ может улучшить спортивные результаты, и пришли к выводу, что аргон не соответствует критериям списка.

В программе мониторинга Всемирное антидопинговое агентство оставило бетимил и фенилэфрин. Также туда попал экдистерон, который используют российские спортсмены. Есть вероятность, что в 2021 году и это вещество окажется в списке запрещенных препаратов.

Как пояснила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая, теперь спортсмены могут подавать ретроактивные запросы, если они использовали запрещенные вещества во внесоревоновательный период в медицинских целях. По ее словам, теперь разрешается использовать запрещенные препараты для лечения острых и хронических заболеваний. При этом нужно предоставить клинические подтверждения диагноза, а также доказать, что разумной терапевтической альтернативы не существует.