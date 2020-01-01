Провокации США в Ираке нацелены на дестабилизацию Ирана и Сирии

Соединенные Штаты направят войска на Ближний Восток после нападения на посольство США в Багдаде. Глава Пентагона Марк Эспер объявил, что в Багдад отправятся 750 человек — силы немедленного реагирования в составе 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США. Федеральное агентство новостей выясняло, чем может грозить крупнейшая за последнее время эскалация напряженности на Ближнем Востоке.

Как рассказал ABC News анонимный чиновник администрации США, Пентагон способен незамедлительно перебросить в Багдад 750 военнослужащих, дислоцированных в Кувейте. Fox News сообщает, что еще около 4000 американских солдат были подняты по тревоге — через 96 часов они должны быть готовы к переброске в Кувейт. На данный момент Ираке находится около 5000 американских военных.

Бой на американской территории

Нападение разъяренных иракцев на посольство США вынудило Пентагон срочно перебросить на территорию дипмиссии 100 морских пехотинцев.

December 31, 2019–



U.S. Marine Corps MV-22 Ospreys drop off Special Purpose Marine Air-Ground Task Force-Crisis Response-Central Command Marines at the U.S. Embassy in Baghdad, Iraq.???????????????? pic.twitter.com/RgBTMVAKCg — Dan Scavino Jr.???????? (@Scavino45) January 1, 2020

Над Багдадом продолжают барражировать на низкой высоте боевые вертолеты Apache AH-64, присланные с военной базы «Кэмп Таджи». Для того, чтобы устрашить протестующих иракцев, они выстреливают очереди тепловых ловушек над городом.

VIDEO: AH-64 Apaches protect @USEmbBaghdad. ????“We have taken appropriate force protection actions to ensure the safety of American citizens...and to ensure our right of self-defense. We are sending additional forces to support our personnel at the Embassy.”~@EsperDoD ???????????????? pic.twitter.com/amABHBAOcL — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) December 31, 2019

Персоналу посольства пришлось пережить несколько крайне неприятных моментов, когда протестующие смогли ворваться во двор посольства США — который по международном закону считается частью территории Штатов.

США обвиняют только Иран

Напомним, тысячи протестующих ворвались территорию посольства США в «Зеленой зоне» Багдада. Массовые протесты начались во время похорон иранских ополченцев, погибших в ходе авиаударов США по базам шиитских формирований «Катаиб Хезболла». В ходе штурма иракцы разгромили территорию посольства, подожгли будку охраны и блокировали персонал в одном из зданий. Иракская полиция и военные не пытались им помешать.

Iraqi protesters storming the US Embassy in Baghdad pic.twitter.com/vtSKzKp73p — Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 31, 2019

The Iranian backed militia outside of the US Embassy in Baghdad are

chanting: “Allahu Akbar, America is the biggest Satan.”



And to think that Obama made a deal with them and gave them billions. #USEmbassy pic.twitter.com/Lk0LbvZtww — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) December 31, 2019

Посол США сбежал на вертолете на американскую военную базу в городе Эрбиль. До этого спецпредставитель США Брайан Хук назвал авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии «четким сигналом Тегерану». В ответ протестующие потребовали закрыть посольство США в Багдаде и вывести войска из Ирака.

Президент США Дональд Трамп призвал власти в Багдаде защитить осажденное посольство. Иран, по его словам, «управлял нападением».

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

«В осаде террористов»

Десятки проамериканских аккаунтов в социальных сетях вслед за госсекретарем США Майком Помпео обвинили в атаке «иранских прокси и террористов».

The attack today was orchestrated by terrorists — Abu Mahdi al Muhandis and Qays al-Khazali — and abetted by Iranian proxies — Hadi al Amari and Faleh al-Fayyad. All are pictured below outside our embassy. pic.twitter.com/2QfGGrfmDd — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 31, 2019

К «террористам» глава американской дипломатии причислил командиров народного ополчения «Хашд аш-Шааби» Абу Мухандиса и шиитских «Специальных групп» Кайса аль-Хазали.

Стоит отметить, что «Хашд аш-Шааби», которых Помпео объявил террористами вслед за КСИР Ирана были и остаются одним из важнейших инструментов для сдерживания террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в России) в Ираке и Сирии. Представители Багдада и Дамаска неоднократно подчеркивали, что удары США и Израиля по проиранским силам подрывают систему противодействия «спящим ячейкам» ИГИЛ в регионе.

Белый дом пытается доказать — посольство атаковали только проиранские силы, там не было протестующих иракцев, а иракцы якобы поддерживают действия США.

«Сегодняшнее нападение на посольство США не следует путать с законными протестами иракского народа против коррумпированного правительства», — объявил Майк Помпео.

На данный момент протестующих вытеснили с территории посольства. После появления спецназа иракская полиция вмешалась, чтобы не допустить кровопролития. При этом иракцы, игнорируя распоряжения своего правительства, намерены оставаться протестовать у стен посольства, на данный момент оно блокировано. Дональд Трамп заявил, что [в случае войны] «Иран будет нести полную ответственность за жертвы и разрушения».

#Iraq

The protests continue in front of the #US embassy, and two entrances of the embassy building is still burning. pic.twitter.com/KxYVRjG6OC — IWN (@A7_Mirza) December 31, 2019

Госдепартамент подчеркнул, что посол США в Ираке Мэтт Теллер в ближайшее время вернется в Багдад. На данный момент США не планируют эвакуировать свой персонал из посольства. Американская пропаганда в социальных сетях и СМИ стремится доказать, что «простые иракцы» якобы поддерживают действия Вашингтона — а протесты у посольства «направлял Иран», и в них участвовали только члены шиитских вооруженных формирований, связанных с Ираном.

Иран и Сирия выступили в защиту Ирака

Официальный Багдад, а также Тегеран и Дамаск немедленно выступили с резкой критикой в адрес США из-за авиаударов по базам «Хезболлы». В результате нападения на иракских граждан на иракской территории погибли 25 человек, еще более 50 получили ранения. Они подтвердили свою позицию после реакции Белого дома на события в Багдаде.

#BREAKING

More footage from the five #Iran-backed Kataeb Hezbollah sites in Iraq & Syria targeted today by U.S. forces.



Sputnik Arabic reporting 25 dead & 35 wounded. pic.twitter.com/7LlByqeJLH — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) December 29, 2019

В Иране опровергли причастность к нападению на посольство.

«Американские чиновники с ошеломительной наглостью приписали Ирану «организацию» протестов иракского народа против варварского убийства, совершенного Вашингтоном», — объявил спикер МИД Ирана Аббас Мусави.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил Трампа: «Тот, кто будет угрожать интересам иранской нации, получит тяжелый удар».

Экс-премьер Ирака Адиль Абдул-Махди назвал авиаудары США совершенно неприемлемыми и нарушающими суверенитет страны. Его поддержал МИД Сирии, которой «Хезболла» и «Хашд аш-Шааби» оказали значительную помощь в борьбе с ИГИЛ. Как отмечает New York Times, Совбез Ирака заявил, что авиаудары США вынуждают их пересмотреть формат сотрудничества с международной коалицией против ИГИЛ. Вполне очевидно, что США вышли далеко за пределы полномочий, определенных им ООН.

По мнению ряда источников, протестующие выбрали для нападения посольство США из-за того, что оно фактически является символом агрессии против Ирака. Кроме того, через дипмиссию Вашингтон продолжает оказывать влияние на политику страны.

«Посольство США является гнездом шпионажа и заговора и управляет разрушительными операциями против иракского народа», — объяснил причину нападения один из высших командиров проиранского ополчения «Хашд аш-Шааби» Джавад аль-Талибави.

США подтолкнули Ближний Восток на шаг ближе к тотальной войне

Собеседники Федерального агентства новостей уверены в том, что Вашингтон стремится «раскачать» Ирак. Такое поведение провоцирует Тегеран на ответные меры, считает специальный корреспондент ФАН Аббас Джума. Он напомнил — ситуация в Ираке после осенних массовых протестов очень непростая. Белый дом стремится направить гнев против поддерживаемого Ираном правительства, а возможно — добиться его свержения.

«Сейчас происходит сразу несколько столкновений: между иракцами непосредственно, на фоне внутриполитических разногласий и проблем, происходят столкновения всевозможных прокси, и происходит уже прямое столкновение между «Хезболлой» — считай Ираном, — и Соединенными Штатами Америки. и без того сложную ситуацию американцы окончательно раскачивают, нанося удары по позициям «Хезболлы». Тем самым они провоцируют Тегеран на ответные меры», — указал спецкор ФАН.

Военный эксперт Борис Рожин считает, что Тегеран может обернуть себе на пользу провокации США. Противники Ирана не в первый раз пытаются атаковать, прикрываясь протестами.

«В прошлом году США и Саудовская Аравия прикрываясь протестами организовали нападение на консульство Ирана в Басре. Сегодняшнее нападение на посольство США в Багдаде показывает, что Иран ничего не забывает и «долги» неизменно возвращает, — отметил военный эксперт на своей странице Telegram (@colonel_cassad). Для Ирана происходящее очень выгодно — атака США на «Хезбаллу» позволяет перенаправить гнев разогретого иракского общества на американцев.

Американист Владимир Васильев напомнил в разговоре с «Политэкспертом», что Вашингтон уже долгое время продолжает давить на Иран, навязывая пересмотр признанной на международном уровне ядерной сделки.

Ядерное оружие, которое Тегеран обязался не создавать, превратилось для Белого дома в повод для новых и новых обвинений — назвав «ядерную сделку» «худшей сделкой в истории» Трамп потребовал, чтобы Иран в принципе отказался от создания ракетных вооружений.

«Вся американская политика сегодня является абсолютно провокационной и связана она с тем, чтобы постараться создать такие условия, чтобы Иран со своей стороны тоже стал отходить от условий этой сделки, — считает Васильев. — Это дало бы дополнительный козырь США, чтобы разваливать и дальше это соглашение, перетягивая на свою сторону союзников».

Бомба под «шиитский мост» с Сирией

Провокации против шиитских сил в Ираке необходимы Соединенным Штатам не только для того, чтобы спровоцировать Тегеран на выход из «ядерной сделки». США и Израиль стремятся совместными усилиями парализовать любые действия Ирана на территории Сирии.

«Шиитский мост» позволил иранским силам оказать существенную поддержку сирийским и иракским военным в борьбе против ИГИЛ. Не допустив вместе с Россией уничтожения Сирийской Арабской Республики и ее распада на территории, подконтрольные ИГИЛ и «Аль-Каиде»1 (международная террористическая сеть запрещена в РФ), Тегеран получил возможность защитить союзный Ливан, поддержать Палестину, сектор Газа и Сирию против Израиля.

Россия, выступающая в качестве переговорщика, дала гарантии отвода иранских сил от израильских границ. Однако вскоре Тель-Авив потребовал дальнейшего отвода иранских сил, а после возобновил удары по лояльным Ирану формированиям.

Теперь власти США все более открыто поддерживают свержение правительства Ирака. Это выбило бы центральный элемент из «шиитского моста» и свело на нет помощь Сирии, едва начавшей оправляться от войны с терроризмом.

Трамп и Пентагон совместно с премьер-министром Биньямином Нетаньяху последовательно провоцируют Иран на масштабные и резкие действия в регионе. Их поддерживает Саудовская Аравия, которая ведет затяжную войну против проиранских сил в Йемене. Пока американские санкции, возобновленные по надуманным причинам (из-за якобы несоблюдения Тегераном условий ядерной сделки — из которой вышли сами США, но вышел Иран) наносят ущерб иранской экономике, в Персидском заливе постоянно находится до трех мощнейших авианосцев ВМС США.

Вероятно, в Пентагоне считают, что могут сокрушить военную мощь Ирана массированными ракетными и воздушными ударами, как это произошло в 2003 году с Ираком Саддама Хусейна. Системы ПВО Ирана продемонстрировали, что это может оказаться не так просто. В случае открытого нападения, на которое США могут решиться под любым предлогом, Иран сможет задействовать отряды шиитских ополчений по всему Ближнему Востоку. Переброска Пентагоном дополнительных оккупационных сил в Ирак может лишь ускорить это. Новые провокации со стороны США способны в любой момент привести к масштабному конфликту, который охватит территорию Ирака и Сирии. Проамериканские силы в этом случае останутся в меньшинстве.

1 Организация запрещена на территории РФ.