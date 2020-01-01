Кабмин Украины поздравил жителей страны с Новым годом без глав МИД и МВД

Киев, 1 января. Правительство Украины записало видеопоздравление с Новым годом без участия глав МВД Арсена Авакова и МИД Вадима Пристайко.

К новогоднему обращению присоединились только 16 из 18 министров. Ролик размещен на Youtube.

«В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение! Мы вам за это очень благодарны!» — отметил в обращении глава Кабмина Алексей Гончарук.

Он также добавил, что впервые в истории нашей страны президент, парламент и правительство работают единой командой.

Ранее «Газета.ру» сообщала о новогоднем обращении к гражданам Украины президента страны Владимира Зеленского. Глава государства поздравил украинцев с Новым годом и призвал к объединению.

«В нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки «патриот», «малоросс», «ватник» или «бандеровец». Там написано: «Гражданин Украины», у которого есть права и обязанности», — заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, в истории страны было множество эпизодов, которые объединяют граждан.

Интересно, что во время своего новогоднего обращения президент Украины переходил на русский и крымско-татарский языки.

При этом не все украинские телеканалы показали поздравление президента. Каналы «Прямой» и «Пятый» вместо него показали обращение экс-президента страны Петра Порошенко.