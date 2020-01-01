Минфин повысил минимальные цены на водку и коньяк в России

Москва, 1 января. Минимальная розничная цена водки и коньяка увеличивается в России с 1 января. Об этом говорится в приказе Минфина РФ, который вступил в силу в первый день 2020 года.

Теперь минимальная розничная стоимость водки составит 230 рублей за 0,5 литра вместо установленных ранее 215 рублей. Как считает директор центра «Цифрра» Вадим Дробиз, в реальности цена бутылки водки может вырасти и до 240 рублей, поскольку в 2020 году увеличатся ставка акциза, стоимость спирта и другие расходы производителей, пишет «Газета.ру».

Минимальная розничная цена бутылки коньяка объемом 0,5 литра вырастет с 388 до 433 рублей. Кроме того, теперь в магазинах нельзя будет купить бренди дешевле 315 рублей за пол-литра (раньше минимальная цена составляла 307 рублей), передает URA.RU.

Также в наступившем году повышается оптовая стоимость алкоголя у производителей и дистрибьюторов. Теперь минимальная цена водки у производителя составит 193 рубля, коньяка — 342 рубля, а бренди — 249 рублей. У дистрибьюторов нельзя будет купить водку дешевле 199 рублей за 0,5 литра. Минимальная цена коньяка в данном случае составит 359 рублей за пол-литра, а бренди — 261 рубль. Помимо этого, до 57 рублей за литр повысится стоимость этилового спирта.

Минфин устанавливает минимальные цены на спиртные напитки с 2009 года для борьбы с фальсификатом. Так, минимальная розничная стоимость бутылки шампанского объемом 0,75 литра составляет 164 рубля, сообщает телеканал «360».