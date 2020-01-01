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Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о грядущем похолодании

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Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о грядущем похолодании

Москва, 1 января. Небольшое похолодание будет наблюдаться в столице и Московской области в первый день 2020 года. О снижении температуры жителей Москвы и Подмосковья предупредил главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, в Москве температура опустится до - 4 градусов, в Подмосковье похолодает до -5.

«В течение дня метеорологические условия будут определяться влиянием промежуточного гребня антициклона, поэтому ожидается облачная, днем с прояснениями погода», — рассказал Тишковец.

Атмосферное давление вырастет до нормы — 745 милиметров ртутного столба, добавил синоптик.

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Источник: РИА Новости
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