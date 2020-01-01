Военные США использовали слезоточивый газ для разгона митингующих в Багдаде

Багдад, 1 января. Американские военнослужащие, охраняющие посольство США в Ираке, применили слезоточивый газ для разгона протестующих. Об этом сообщил телеканал Al Arabia.

Отмечается, что митингующие пытались поджечь крышу диппредставительства, после чего американские силовики использовали газ. Возле посольства в ночь на 1 января находились десятки багдадцев, а уже днем к ним присоединились новые протестанты.

Жители Багдада протестуют против авиационных атак США на объекты движения «Хезболла», в результате чего страдают мирные граждане. К настоящему моменту известно о десятках погибших гражданских.

31 декабря демонстранты подожгли забор посольства, сам посол США в Ираке и весь дипломатический персонал представительства экстренно покинули страну.

Федеральное агентство новостей сообщало о том, что США направили дополнительные силы в Ирак для охраны посольства от митингующих.