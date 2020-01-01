МВД разъяснило россиянам новый порядок регистрации автомобилей

Москва, 1 января. МВД РФ разъяснило россиянам новый порядок регистрации автомобилей. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

В министерстве напомнили, что 1 января вступил в силу федеральный закон №283 «О государственной регистрации транспортных средств в РФ». Теперь можно зарегистрировать автомобиль с последующей выдачей номерных знаков, либо без нее, если владелец хочет изготовить номера в другой уполномоченной организации. При присвоении госномера код региона на нем привязывается к тому региону, в котором зарегистрирован владелец машины.

Теперь в процессе регистрации нового транспортного средства участвуют дилеры и автомобильные заводы — они собирают необходимый пакет документов и подают в соответствующие органы. Кроме того, новый закон предусматривает нанесение на машину дополнительной маркировки, которая позволит идентифицировать автомобиль и избавить владельца от повторных исследований в будущем.

Также изменился порядок регистрации транспортных средств, которыми владеют россияне, не достигшие 16 лет. В подобных случаях автомобиль оформляется на одного из родителей или опекуна, а по достижению собственником 16 лет перерегистрируется на него. А для временного допуска к движению автомобилей, которые планируют вывезти за границу, предусмотрена выдача транзитных номеров, действующих в течение 30 суток.

Напомним, в декабре 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей, позволяющие получить номера прямо в салоне, пишет «Газета.ру». Кроме того, водителей, ездящих без номеров, будут штрафовать.

Как считают эксперты, услуга регистрации в автосалоне будет очень востребована россиянами, передает телеканал RT. Регистрировать автомобили при этом смогут только организации, включенные в специальный реестр, пишет РИАМО.