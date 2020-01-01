Выплаты неработающим пенсионерам выросли на 6,6%. События дня. ФАН-ТВ

Индексация пенсий с 1 января Новогодний подарок для «людей золотого возраста». Российских пенсионеров с 1 января ждет плановая индексация. Страховые выплаты для граждан, вышедших на заслуженный отдых, вырастут на 6,6%. Для каждого надбавка индивидуальна. К примеру, если ранее пенсия составляла 16 000 рублей, то новые выплаты увеличат ее примерно на тысячу. В Пенсионном фонде страны ожидают, что именно на столько вырастет сумма для большинства из 32 млн неработающих пенсионеров. Ну, а те, кто выйдут на пенсию в течение года, также смогут рассчитывать на пропущенную индексацию. Напомним, что до 2028 года в России запланировано поэтапное повышение пенсионного возраста — до 65 лет у мужчин и 60 у женщин. Сейчас они могут выйти на отдых в возрасте (60,5 и 55,5 лет соответственно).

Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями Необычное новогоднее обращение записал президент США Дональд Трамп. В своем Twitter он заявил, что «Иран заплатит большую цену», если причинит вред американцам. Причем Трамп в открытую признался: «Это не предупреждение, а угроза». Свой устрашающий твит президент иронично завершил новогодним поздравлением. Дело в том, что 29 декабря США нанесли авиаудар по объектам шиитского движения «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. Штаты обвиняют эту группировку в нападении на американскую базу в регионе и считают, что к этому напрямую причастен Иран. Собственно, как и к протестам, которые разгорелись накануне в Багдаде. Тысячи человек вышли к посольству США в Ираке и потребовали от Вашингтона прекратить свои агрессивные действия. Активисты окружили здание и даже пытались взять «неприступную крепость» штурмом. Но Пентагон явно их не услышал и, словно назло, сегодня решил отправить еще 750 военных на Ближний Восток. А вот Иран в свою очередь вообще удивился, что Штаты хотят переложить вину на третью сторону. А потому вполне справедливо все претензии в свой адрес отверг.

В Болгарию поступил газ из «Турецкого потока» А в Болгарию сегодня хлынул «Турецкий поток». С 1 января российский газ поступает в страну по новому газопроводу, а не через Румынию, как это было раньше. В компании «Булгаргаз» уже объяснили, что такие меры обусловлены экономией: в частности, речь о сумме порядка 40 млн евро. И, хотя, поставки голубого топлива уже начались, официальный запуск «Турецкого потока» запланирован на 8 января. Ожидается, что на открытие прибудут лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Напомним, трубопровод через Черное море состоит из двух ниток, которые обеспечат газом Турцию и страны южной Европы. На севере тем временем строится другой газопровод — «Северный поток — 2». Но точную дату его запуска пока предсказать сложно.