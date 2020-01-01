Вассерман осудил Навального и Соболь за хвастовство открытками участникам беспорядков

Москва, 1 января. Лидеры так называемой «оппозиции» Алексей Навальный и Любовь Соболь прислали осужденным за беспорядки в Москве открытки вместо того, чтобы реально помочь людям. По мнению политолога и публициста Анатолия Вассермана, глава преступного «ФБК» и его протеже просто откупились от осужденных. Более того, еще и не постеснялись этим хвастаться в соцсетях.

Так, Соболь опубликовала в Twitter открытку, которую послала Константину Котову, осужденному на 4 года колонии за «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Мужчину задержали 10 августа на митинге в поддержку кандидатов, недопущенных к выборам в Мосгордуму. Одной из тех, кого сняли с предвыборной гонки за многочисленные нарушения, была сама Соболь. Она попалась на вбросе поддельных подписей избирателей. В ее подписных листах были использованы и данные умерших москвичей.

При этом Соболь и другие подобные ей «политики» начали обвинять избиркомы в несправедливости и устроили митинги в центре столицы, провоцировали людей устраивать беспорядки, а в конечном итоге просто бросили тех, кто был задержан и осужден за участие в этих несанкционированных акциях.

По мнению Вассермана, для Навального и Соболь на первом месте стоят собственные потребности и желания. В частности, оплата заграничных путешествий.

«Обманывать они будут и при этом безудержно. В политике распространено правило: пока трюк окупается, его будут повторять. Что касается подельников Навального, они и подавно готовы воспроизводить все придуманное их вожаком», — заявил он в комментарии порталу Inforeactor.

Публицист с сожалением добавил, что всех тех, кто клюнул на удочку Навального и других организаторов митингов, можно лишь пожалеть. Напомнил Вассерман и о том, что для помощи осужденным Навальный и компания объявляли сбор средств, которые якобы должны были пойти на оплату обращений в ЕСПЧ.