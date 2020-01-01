Малькевич заявил, что России нужна стратегия кибербезопасности

Москва, 1 января. Все российские ведомства в новом 2020 году должны быть готовы вместе противостоять киберугрозам со стороны противников нашей страны, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Он подчеркнул, что Россия сделала большой шаг вперед по противостоянию кибератакам, но сделать еще предстоит много. Малькевич напомнил, что Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью. За нее проголосовали 79 стран.

«Наши противники подписывают документы, распоряжения, принимают доктрину не кибербезопасности, а кибернаступлений», — отметил Малькевич в беседе с «Политэкспертом».

По его словам, это говорит о том, что проблема кибербезопасности актуальна не только в России, но во всем мире. Общественный деятель также указал на то, что серьезно задумываться на эту тему заставляют и недавние кибератаки США в Иране и Венесуэле.

«Американцы признались, что осуществляли все эти кибератаки. Мы обязаны реагировать и начинать какие-то действия», — заявил Малькевич.

Глава ФЗНЦ не исключил, что в России в будущем появится собственная стратегия кибербезопасности. Эксперт пояснил, что такой документ необходим, чтобы отражением атак занималось не только Министерство обороны РФ, но и Минкомсвязи.

Малькевич подчеркнул, что просто говорить о цифровой экономике, но нужно переходить к действиям.

«Хотелось бы, чтобы в 2020 году мы увидели слаженную работу всех структур по защите наших цифровых киберрубежей. Мы должны суметь отразить все эти угрозы», — заключил он.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что с 2013 года в рамках работы ведомства было выявлено и нейтрализовано более 25 тысяч попыток вторжений на информационные ресурсы ВС РФ.

При этом кибератаки со стороны западных хакеров фиксируют не только российские военные. В частности, 19 декабря в ходе большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина видеохостинг YouTube сообщил о неправомерных действиях киберпреступников.

