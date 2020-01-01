Роухани призвал США вернуться к «изначальной точке» в ядерной сделке

Тегеран, 1 января. Тегеран готов к переговорам с Вашингтоном по ядерной сделке, если США вернутся к «изначальной точке» в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Соответствующее заявление сделал президент Ирана Хасан Роухани.

«Как только они свернут с ошибочного пути, как только они вернутся к точке, с которой организовали новый заговор [против Ирана], мы готовы к переговорам, но при условии, что вернемся к изначальной точке», — сказал иранский лидер в эфире местного телевидения.

Кроме того, Роухани подчеркнул, что попытки Вашингтона добиться «капитуляции» Тегерана ни к чему не приведут.

Напомним, СВПД по ядерной программе Тегерана был принят в 2015 году Ираном, Россией, США, Францией, Германией, Великобританией и Китаем. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки. Кроме того, американский лидер сообщил о дополнительных санкциях против Ирана. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать обязательства в рамках соглашения.

Как ранее отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, США выходят из международных соглашений, чтобы минимизировать правовые рамки, сковывающие Вашингтон на мировой арене.