Боец из России Исаев выиграл миллион долларов в финале Гран-при PFL



Москва, 1 января. Боец смешанного стиля (ММА) из России Али Исаев одержал победу в поединке с американцем Джаредом Рошольтом в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).

В четвертом раунде боя Исаев отправил Рошольта в технический нокаут. В итоге 36-летний россиянин, выступающий в тяжелом весе, получил чемпионский пояс, а также призовые в размере миллиона долларов.

Эта победа стала для Исаева девятой в его профессиональной карьере. Рошольт, в свою очередь, потерпел восьмое поражение. При этом в копилке у американца 20 побед.

В рамках регулярного чемпионата, который проводит промоушен PFL, встречаются бойцы разных весовых категорий, в плей-офф выходят лучшие из спортсменов. В каждой категории победитель Гран-при получает миллион долларов. В минувшем году титул в полусреднем весе тоже выиграл россиянин Магомед Магомедкеримов.

