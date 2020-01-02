САА приостановила операцию на востоке Идлиба из-за плохой погоды

Дамаск, 2 января. Противостояния сирийской правительственной армии и террористов запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 на востоке провинции Идлиб на время прекратились из-за неблагоприятных погодных условий в регионе, в первую очередь, проливных дождей, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В связи с этим военная операция сирийской армии в направлении города Маарет ан-Нумана на время приостановлена.

В данный момент армейские подразделения укрепляют свои позиции в районах, которые они недавно взяли под контроль, путем фортификации и передислокации оружия и военной техники. Все это проходит в рамках подготовки к возобновлению военной операции, которая стартует как-только погода наладится.

Кроме того, бойцы Сирийской арабской армии (САА) продолжают прочесывать деревни и города, которые были освобождены в юго-восточной части Идлиба.

Во время операции, начавшейся пять дней назад, сирийская армия освободила более 40 городов и деревень на юго-востоке Идлиба, общая площадь которых занимает 320 квадратных километров. Все населенные пункты перешли под контроль Дамаска после того, как сирийская армия разбила банды террористов, удерживающих эти территории.

Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия взяла под контроль деревни Самаки, Тель-Хатра и Хирбет-Навафа после нанесения поражения банде боевиков, скрывающихся в этих районах.

Сирийской армии удалось уничтожить целые банды террористов, ранить других и конфисковать оружие, оставшиеся группы джихадистов бежали в Маарет-ан-Нуман.

В данный момент САА продолжает ликвидировать ячейки незаконных вооруженных группировок в районах сирийских провинций Хама и Идлиб. Военные идут сразу по нескольким направлениям, как правило, все бои с боевиками заканчиваются успешно. У сирийской армии есть высокие шансы на полное освобождение страны от терроризма.

1 Организация запрещена на территории РФ.