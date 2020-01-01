МЧС напомнило россиянам об опасности новогодних елок

Москва, 1 января. МЧС России напомнило жителям страны об опасности неправильной установки новогодних елок. В министерстве дали рекомендации, которые помогут предотвратить ЧП.

В первую очередь необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и устанавливать елку как можно дальше от газовых плит, каминов и других источников открытого огня. Также нельзя забывать, что неправильно собранная и установленная искусственная елка может упасть и, например, травмировать ребенка. В МЧС призвали строго следовать инструкции при сборке искусственных новогодних деревьев.

Дети должны находиться в одном помещении с елкой только под присмотром взрослых. Отдельное внимание нужно обратить на безопасность украшений — в МЧС рекомендовали выбирать легкие и небьющиеся шарики из стеклопластика, банты и шишки, передает телеканал «360».

В министерстве подчеркнули, что ни в коем случае нельзя устанавливать на елку свечи или бенгальские огни, поскольку при контакте с «ватным» снегом или бумажными игрушками такие украшения приведут к пожару. А при выборе гирлянды и других электрических украшений для новогоднего дерева следует использовать только сертифицированные товары.

Ранее известная телеведущая Елена Малышева рассказала об опасности искусственных елок. Кроме того, она сообщила, что и живая ель может вызвать аллергическую реакцию, пишет «Газета Кемерова».