Медики назвали общий симптом онкологических заболеваний

Москва, 1 января. Врачи назвали симптом, встречающийся почти у всех онкологических заболеваний.

Медики считают, что этот признак свидетельствует о наличии заболевания.

«Один признак для всех видов рака», — отмечают врачи, сообщает «Царьград».

По мнению медиков, таким симптомом является хроническая усталость. Рекомендуется обращаться к специалистам, если человек достаточно спит и отдыхает, однако усталость не проходит. При этом физически нагрузки становятся все более выматывающими.

Еще один признак рака — внезапное похудение. Медики предупреждают о важности своевременного обращения в случае резкого снижения веса без каких-либо причин.

«Важно исключить страшную болезнь, а если она настигла, вовремя приступить к лечению, ведь от этого зачастую зависит его эффективность», — подчеркивают врачи.

Ранее «Газета.ру» сообщала о связи рака с физической активностью. Ученые из Национального института онкологии США установили, что физические нагрузки снижают риск развития онкологических заболеваний. По данным исследователей, от 2,5 до 5 часов умеренных нагрузок или 1,25 – 2,5 часа интенсивных упражнений в неделю могут уменьшить риск появления рака.

В ходе исследования ученые-медики наблюдали за состоянием 750 специально отобранных людей. Выводы, полученные в результате работы, касаются семи видов онкологических заболеваний.