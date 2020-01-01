Глава «Оператора ГТС Украины» сообщил о первых поставках газа в Европу

Киев, 1 января. Компания «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) начала работу в соответствии с новыми российско-украинскими соглашениями и уже транзитирует газ в Европу. Об этом сообщил глава предприятия Сергей Макогон.

На своей странице в Facebook Макогон написал, что новогодняя ночь прошла для компании в штатном режиме.

«Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам», — говорится в его сообщении.

Напомним, 30 декабря 2019 года Москва и Киев подписали соглашение о транзите российского газа через территорию Украины на 2020-2024 год. Согласно контракту, «Нафтогаз» выступает в качестве организатора транзита, компания бронирует транзитные мощности у нового оператора газотранспортной системы Украины. В первый год «Газпром» поставит на Украину для транзита 65 миллиардов кубометров голубого топлива, а в последующие годы еще 40 миллиардов кубометров.

Помимо этого, пакет соглашений содержал и договор между ОГТСУ и «Газпромом».

24 декабря ОГТСУ был сертифицирован на Украине, компания получила лицензию, разрешающую транспортировку природного газа.