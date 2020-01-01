В России начнут штрафовать за езду на новых машинах без номеров

Москва, 1 января. Новые правила регистрации автомобилей начали действовать в России с 1 января. Теперь это можно будет сделать сразу после покупки машины в автосалоне.

Стоимость услуги не превысит 500 рублей. При этом самой постановкой авто на учет с определением букв и цифр на знаке будет по-прежнему заниматься Госавтоинспекция, дилеры смогут производить все сопутствующие услуги. Однако для этого у дилеров должен быть статус специализированной организации. Уполномоченные сотрудники салона должны будут осмотреть машину перед продажей, а потом через портал госуслуг направить информацию об этом в ГИБДД.

По старому законодательству у водителей было 10 дней на то, чтобы зарегистрировать машину после покупки, но с 2020 года планировалась, что эта норма перестанет действовать, ведь поставить авто на учет можно будет прямо у дилера. Однако, как отмечает телеканал RT, пока даже крупные дилеры в Москве не получили спецстатус, чтобы предоставлять такую услугу, потому что не понимают, как это можно сделать. Поэтому ожидать, что поставить машину на учет в любом автосалоне с 1 января, не стоит. Таким образом, вопрос о том, будет ли грозить штраф за езду без номеров на новой машине, также остается открытым.

Еще одно нововведение касается процедуры получения металлической таблички госномеров — в ГИБДД или у частных компаний, которым будет предоставлено такое право. Цена, к слову, будет одинаковой — две тысячи рублей.

Помимо этого, код региона на знаке теперь будет привязан к месту регистрации автовладельца. По-новому теперь будут классифицировать транспортные средства при указании их типа в СТС.

Упоминается в поправках и покупка «красивого» номера с желаемым сочетанием цифр и букв. Согласно тексту документа, это можно будет сделать через специальные аукционы, однако детально процедура пока не расписана, поэтому неясно, когда она начнет применяться в реальной жизни.

