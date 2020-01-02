Глава МИД Сирии обсудил пути развития с делегацией из Ирана

Дамаск, 2 января. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем принял старшего помощника министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгара Хаджи и сопровождающую его делегацию. На встрече удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Стороны обсудили развитие ситуации в Сирии в областях борьбы с терроризмом, а также политические события в регионе, различные вызовы, с которыми сталкиваются обе страны. Эта тема особенно важна в связи с действиями Соединенных Штатов Америки и их союзников, направленными против двух братских стран с целью подорвать их суверенитет и независимость.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Муаллем и Хаджи обменялись мнениями по всем обсуждавшимся вопросам, подчеркнули важность продолжения координации и консультаций между двумя странами на всех уровнях, в том числе по различным вопросам и событиям.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад провел встречу с послом Непала в Египте и исполняющего обязанности главы дипломатической миссии в Сирии Прасада Ариэля. В ходе переговоров политики обсудили возможности развития и укрепления двусторонних отношений между двумя дружественными странами во всех областях.

Мекдад подробно рассказал о последних политических и военных событиях в Сирии, подчеркнув свою решимость освободить все территории страны от незаконных вооруженных группировок и сосредоточиться на процессе восстановления того, что было разрушено в результате многолетней войны с террористами.

В данный момент сирийское правительство делает все, чтобы укрепить внешние политические связи с дружественными странами, особенно с теми, которые столкнулись с аналогичными проблемами и неприемлемыми действиями со стороны Запада.