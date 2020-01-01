Сирия новости 1 января 12.30: два взрыва прогремело в Дейр-эз-Зоре, в Хаме убит офицер сирийской армии

Сирия, 1 января. Неизвестные подорвали в Дейр-эз-Зоре два автомобиля сирийских военнослужащих. Джихадисты обстреляли базу ВКС РФ «Хмеймим». В Хаме в результате ракетного обстрела со стороны террористов был убит офицер сирийской армии, несколько военнослужащих ранены. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Латакии отразили нападение джихадистов, на юге Идлиба обменялись ударами с отрядами боевиков «Тахрир аш-Шам», в Хаме потеряли одного офицера в результате ракетного обстрела.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в минировании двух автомобилей сирийской армии в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыла огонь из реактивных систем ведения залпового огня по авиабазе ВКС РФ «Хмеймим» в Латакии, в Идлибе обменялась ударами с правительственными силами.

Провинция Латакия

Ночью боевики альянса «Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок открыли огонь из реактивных систем ведения залпового огня по позициям Сирийской арабской армии (САА) и попытались также обстрелять базу ВКС РФ «Хмеймим». Как сообщает новостное агентство Step News, системам противовоздушной обороны авибазы удалось нейтрализовать все снаряды на подлете, несколько приземлились в окрестностях, не причинив вреда. База работает в штатном режиме. По выявленным позициям джихадистов отработала авиация ВКС РФ, нанеся точечные удары по укрепленным огневым точкам.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке Сирии накаляются отношения между иранским ополчением и силами международной коалиции во главе с США. Как передает агентство Deir Ezzor, иранские военные, опасаясь авиаударов ВВС США, перенесли свои командования из административного центра провинции города Дейр-эз-Зор в поселение Тарда, расположенное в горном районе.

Агентство MNews 23 сообщает, что два взрыва прогремело в Дейр-эз-Зоре. Неизвестными были установлены самодельные бомбы на бронированные автомобили сирийской армии – оба были уничтожены. Информации о жертвах среди мирного населения или военнослужащих САА пока не поступало. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение, но под подозрением террористы «Исламского государства», действующие в составе спящих ячеек на востоке Сирии.

Провинция Идлиб

Ночью отмечались боестолкновения между боевиками «Тахрир аш-Шам» и союзных им группировок с правительственной армией на юге провинции. Как сообщает медиаресурс Aleppo AMC, Артиллерийские установки сирийской армии вели утром обстрел позиций радикалов в районе города Джиср-аш-Шугур, а также у поселений Наджия и Бдама, которые в настоящее время оккупированы отрядами радикалов.

У города Кафр-Набель сирийские военнослужащие открыли огонь из ракетных установок по укрепрайонам и автомобилям радикалов, как передает новостной медиаресурс Masar Press Net. Под ударом также оказались позиции боевиков в районе поселения Хан-ас-Субуль. В ответ радикалы нанесли ответный удар по линиям обороны САА в районе города Хан-Шейхун, но информации о потерях в рядах правительственной армии не поступало.

Провинция Хама

На севере провинции Хама радикалы также совершали провокации. Местные сообщали о звуках стрельбы из артиллерии и ракетных установок, в районе поселений Майдан-Газаль и Маар-Хатат, где в настоящее время укрываются отряды джихадистов, отступившие с юга Идлиба под натиском сирийской армии. Как сообщает РИА Новости, утром радикалы нанесли прямые удары ракетными снарядами по мирным поселениям, а так же по линиям обороны правительственных сил. В результате обстрела скончался один офицер сирийской армии, несколько солдат получили ранения. Правительственная армия открыла ответный огонь по укрепрайонам джихадистов.

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