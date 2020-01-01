Джабаров назвал «заказными мероприятиями» антироссийские действия Facebook

Москва, 1 января. Блокировка американской социальной сетью Facebook снимка с поверженными нацистскими штандартами, сделанного на Параде Победы 1945 года, является очередным проявлением антироссийской истерии и частью информационной войны, которую ведет Запад против нашей страны. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

О блокировке снимка сообщила россиянка, проживающая в Варшаве.

«Ну что, дожили! Фото поверженных нацистских штандартов со свастикой нарушает стандарты ФБ!!! Вот если бы они триумфально развевались — стандарты были бы соблюдены», — возмутилась женщина.

По словам россиянки, подобные действия в очередной раз указывают, что «нам война объявлена». При этом жительница Польши удивилась, что «кураторы», ведущие информационную войну, сидят не только в российском, но и в польском представительстве Facebook.

«Я добавил бы, что это ложится в общую канву событий при попытке переписать историю», — прокомментировал блокировку снимка Джабаров.

Как напомнил сенатор, американский восток Польши заявил, что Вторую мировую войну якобы развязали Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. По словам политика, в Польше уже забыли, что именно Германия в свое время напала на СССР, оккупировав до этого практически всю Европу. При этом Джабаров уверен, что блокировка фотографии и другие подобные действия не смогут «отобрать Победу» у человечества.

«Это проявление неуважения к нашей памяти, но, тем не менее, Facebook существует не так много, а нашей Победе уже 75 лет, и никто эту Победу у человечества не отнимет. Поэтому Facebook может блокировать–разблокировать все, что угодно. Я думаю, что мы учтем тот факт, что это абсолютно недружественный сервис, и в этом плане нужно понимать, на кого он работает и чьи интересы представляет. Никакой свободы слова и прессы там нет, там заказные мероприятия, направленные против России», — сказал сенатор в беседе с корреспондентом New Inform.

Ранее российский политолог Виталий Волчков заявил, что Facebook стала одной из самых небезопасных площадок с точки зрения сохранности персональных данных жителей РФ. По его словам, данные из американской соцсети используются мошенниками, что ставит под угрозу интересы россиян.