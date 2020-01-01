Москва, 1 января. Минувший 2019 год запомнился для юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь очередными скандалами и арестами. Она активно участвовала в фальсификациях, пыталась сорвать работу избирательных комиссий и не забывала штамповать «расследования» ФБК, а также отличилась фальшивой беременностью и организацией незаконных акций.

Летом минувшего года сподвижница блогера Алексея Навального была одной из заводил незаконных уличных акций в Москве. Очевидцы отмечают, что Соболь лично призывала людей выходить на несанкционированные митинги и всячески пыталась расшатать ситуацию. Митингующие, последовавшие ее зову, препятствовали движению транспорта, агрессивно себя вели по отношению к правоохранителям, сообщают «Народные новости».

Напомним, коммерческие предприятия обрели огромные убытки из-за деятельности оппозиционеров.

Такой ценой Соболь пыталась стать депутатом Мосгордумы. Законно зарегистрироваться в качестве кандидата ей не удалось, поскольку не хватило поддержки избирателей.

Политологи отмечают, что Соболь и другие оппозиционеры не смогли подготовить предвыборную программу, которая бы заинтересовала москвичей. Вместо конструктивных предложений последователи Навального продолжали ругать власть и показывать себя «жертвами кровавого режима».

Из-за отсутствия поддержки избирателей Соболь решила организовать цех по фальсификации подписных листов. Во время проверки оказалось, что 15% за нее были поддельными, а часть из них вообще принадлежали умершим людям.

После закономерного отказа в регистрации Соболь объявила голодовку, которая длилась около месяца. По данным медиков, за это время она должна была потерять до четверти своего веса, однако разницы в ее внешнем виде никто не заметил.

Когда пришло время понести ответственность за организацию незаконных акций, Соболь запустила слух о своей беременности, чтобы избежать наказания согласно статье 82 УК РФ. В итоге слухи не подтвердились, а спустя некоторое время Соболь была замечена курящей на лавочке.