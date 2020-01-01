Папа римский ударил женщину во время встречи Нового года в Ватикане

Рим, 1 января. Видео с отбивающимся от женщины папой римским Франциском появилось в Сети. Инцидент произошел во время празднования Нового года в Ватикане.

На кадрах записи можно видеть, как Франциск приветствуют людей, собравшихся на площади Святого Петра. При этом они стоят за ограждением, фотографируют понтифика и машут ему. Папа улыбается им, даже пожимает руки некоторым из них.

Внезапно одна из находившихся там женщин дотянулась до Франциска, крепко ухватила за руку и стала тянуть к себе, что-то говоря. Однако предстоятель Католической церкви такому вниманию не обрадовался и начал с раздражением вырываться. В процессе он даже несколько раз ударил женщину по руке. Отметим, что все это время понтифика сопровождали охранники, но они не сразу вмешались в ситуацию.