Ненависть американцев к власти стала исторической традицией и современностью США

Американский патриотизм совсем не похож на российский. Даже более того — в том плане, в котором мы понимаем любовь к Родине, в США ее вообще не существует. Дело в том, что в Соединенных Штатах, как больше нигде, очень сильно развита репрессивная мощь государственного аппарата принуждения. Вместо лояльности и доверия власть и олицетворяющие ее чиновники вызывают лишь непонимание и ненависть у простых, но свободолюбивых американцев. Поэтому неудивительно, что народ традиционно дистанцирует себя от них.

Каждый американец, особенно, если он проживает где-нибудь в Техасе или на Среднем Западе, с крайней степенью недоверия относится к любым представителям власти, будь то сотрудник местной пожарной охраны или федеральный агент наделенный исключительными полномочиями. Любой государственный служащий для обычного американца – это гарантированный убыток. Именно по этой причине американцы терпеть не могут чиновников любого ранга.

Не стоит забывать о том, что граждане США самостоятельно рассчитывают то, какую сумму они должны выплатить государству в качестве налогов — и таким образом, достаточно точно знают, сколько они платят ему ежегодно. Именно по этой причине все американцы, которые работают на себя, а таких большинство, относятся к госаппарату как к нахлебникам, даже если получают какую-то финансовую поддержку от государства. Но, как показывает практика, любые субсидии все равно меньше, чем те суммы, которые простые люди в этой стране платят своему правительству.

Обратившись к истории, мы поймем, что ненависть к власти у американцев в крови. Еще со времен войны за независимость они рассматривают ее как узурпацию свободы. В рамках мировоззрения обывателя в США, все, что у него есть — это то, что он заработал исключительно сам, без чьей-либо помощи. В большинстве случаев так оно и есть. Однако парадоксально то, что даже если государство создает условия для работы, американцы ни в коем случае этого не признают. И любой американец будет доволен, если государство будет вторгаться в его жизнь как можно меньше, причем неважно, с какой целью: взыскать или предоставить что-либо.

Отдельной причиной ненависти жителей Соединенных Штатов к своему государству является система поддержки малоимущих, которая существует в США. Для понимания ситуации важно знать, что в основе Америки, как государства, лежит принцип личной инициативы и свободной конкуренции. За 150 лет до начала так называемой борьбы с бедностью у американцев сформировался образ мышления, в рамках которого любое перераспределение доходов расценивается как самая вопиющая несправедливость! А поскольку занимается этим государство, то и «шишки» достаются ему же.

И при этом неважно, что такое перераспределение помогает кому-то выжить или сохранить семью. Такова обратная сторона пресловутой «американской мечты» — когда все твои мысли прикованы к достижению личного успеха, тебе некогда помогать тем, кто остался за бортом жизни. Человек в США впитывает в себя основы социального дарвинизма с молоком матери — ему важно лишь то, чтобы его собственность и доход были неприкосновенны.

Все это часть специфичной пуританской этики, легшей в основу экономического мировоззрения американцев. Дело в том, что США очень долгое время оставались религиозной протестантской страной. А в основе этой ветви христианства стоит не столько любовь к ближнему, сколько к накоплению личного капитала, который является маркером божьей благодати. Соответственно, когда американец видит, что человек беден, это сигнал не к тому, чтобы помочь ему деньгами или просто личным участием, а к тому, чтобы обвинить того в бездеятельности — ведь именно за это безденежьем наказал его Господь. И в этом также кроются истоки недоверия жителей США не только к своему правительству, но и к друг другу — тот, в пользу кого перераспределяются доходы более успешных граждан, воспринимается не иначе, как мошенник.

Однако просто обвинять жителей Соединенных Штатов в эгоизме было бы слишком однобоко, ведь правительство своими действиями активно подогревает в них это чувство. Налоги, которые американские труженики платят в казну, идут не только на поддержание бедных и выплату им пособий. Они в том числе становятся частью колоссально раздутого оборонного бюджета — 718 миллиардов долларов запланировано президентом США Дональдом Трампом на покрытие военных расходов и увеличения влияния американской номенклатуры по всему миру.

Но простые люди в США не хотят ни с кем воевать или играть роль «мирового жандарма». Их намного больше волнует погода в их собственном доме, чем обеспечение стабильности где-то за океаном. К тому же все больше опасения у них вызывает растущее вмешательство государства в их частную жизнь. И речь идет не только о слежке через сети, или о наличии камер у каждого дома и на каждом углу. Все больше правил и норм приходится соблюдать американцам, чтобы просто жить в своих собственных домах, в которые все чаще приходят работники социальных служб — не с целью помочь, а с целью проверить, насколько соответствует принятым «нормам» их частная жизнь. И это еще одна причина того, почему ненависть американцев к властным структурам собственного государства только растет.

Одной из причин этой ненависти, ставшей исторической традицией и современностью нынешней Америки, безусловно, является Конгресс США — выборный представительный орган этой страны. Недолюбливать этот политический институт стало модно едва ли не с самого начала его появления — при этом конкретный народный представитель в нем, как правило, пользовался поддержкой голосовавшего за него населения. Да, американцы любят политиков, которых они избрали, но ненавидят органы власти, в которых те работают. И это парадокс, возможный только в Соединенных Штатах.