Автодилеры предупредили россиян о росте цен на машины с 1 января



Москва, 1 января. Цены на машины вырастут в России с 1 января, при этом никаких праздничных распродаж автодилеры проводить не собираются.

Главной причиной роста цен стала индексация утилизационного сбора. С 2020 года для новых легковых машин с двигателем объемом до 1 литра он подскочит сразу на 46%, для авто с двигателем 1-2 литра – на 112,4%, на 123,5% сбор подорожает для машин с двигателем от 2 до 3 литров, с двигателем от 3 до 3,5 литра – на 126,5%, а свыше 3,5 литра — на 145%.

По данным РИА Новости, весь модельный ряд BMW подорожает на 50-60 тысяч рублей, на 30-110 тысяч рублей поднимется цена на Volvo, а ценник на китайскую машину Chery увеличится на 5%. Вырастет стоимость и на автомобили марки Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac. При этом каких-либо акций на покупку машин, приуроченных к Новому году, россиянам не обещают.

Отметим, что президент дилерской группы Favorit Motors Владимир Попов еще в конце минувшего декабря предупреждал, что «новогодних чудес» ждать не стоит. По его прогнозу, и стоимость легковой машины среднего класса вырастет примерно на 35-100 тысяч рублей.

Как сообщала ранее «Газета.ру», утилизационный сбор на авто повторно проиндексируют в 2021 или 2022 году. Главы Минпромтога РФ Денис Мантуров объяснил, что это необходимо для повышения локализации автопроизводства. Средневзвешенные цены на новые легковые автомобили в России в период с 2014 по 2019 год выросли примерно на 54%. Причиной стал не только рост утилизационного сбора, но также НДС и инфляция.