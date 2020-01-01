Закон об электронных трудовых книжках вступил в силу

Москва, 1 января. Закон о введении в России электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января 2020 года.

Согласно документу, работодатели должны проинформировать до 1 июля своих сотрудников о необходимости выбора между цифровым и бумажным вариантами трудовой книжки.

Поменять электронный вариант обратно на бумажный не получится. Кроме того, если работник не напишет заявляение о смене трудовой книжки, то кадровики продолжат ее ведение в старом формате.

С 2021 года первое трудоустройство будет оформляться исключительно электронным способом.

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал, что работодатели будут обязаны ежемесячно предоставлять в фонд данные о сотрудниках в электронном виде. В частности, это данные о приеме на работу или увольнении с работы, о месте работы, профессии, должности и сведения о любых изменениях, которые происходят внутри организации.