Банда террористов взорвала частный автомобиль в Дамаске, есть жертвы

Дамаск, 1 января. Мирный сирийский житель был убит взрывным устройством, которое заложили террористические группировки в салоне его автомобиля в городе Канакер, в окрестностях Дамаска. На месте трагедии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Источник в окружном полицейском управлении Дамаска сообщил, что взрывное устройство, установленное в частной машине, сработало во время поездки по городу Канакер, что привело к гибели водителя, разрушению автомобиля и повреждению некоторых домов, окружающих место взрыва.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Впоследствии выяснилось, что погибшим оказался глава комитета по примирению в городе Канакер. Он сыграл важную роль в усилиях по урегулированию, которые завершились контролем сирийской правительственной армии над этим районом и выходом вооруженных людей из региона.

Стоит отметить, что незаконные вооруженные формирования продолжают нападать на мирных жителей в освобожденных провинциях. Увы, случаи с взрывными устройствами, установленными на автомобили, не редки.

Как правило, сирийская правительственная армия не оставляет подобные события без внимания и молниеносно реагирует на действия террористов.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения в результате атаки боевиков в северной и западной частях сирийской провинции Хама.

Вооруженные группировки обстреляли дома мирных жителей, расположенных в деревне Аль-Азизия. В результате погибла одна женщина, тяжелые ранения получили двое ее детей. Кроме того, был нанесен серьезный материальный ущерб частной и государственной собственности.