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ФАН-ТВ

Пожарные спасли доходный дом А. И. Шульгина в Петербурге. ФАН-ТВ

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По сообщению пресс-службы МЧС, утром 1 января загорелась кровля исторического здания в Петроградском районе.  Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. К тушению привлекли 14 единиц техники и 52 человека личного состава. В настоящее время пожар локализован, спасатели разбирают горевшие конструкции.

Доходный дом А. И. Шульгина по Зверинской улице построен в 1901 году. Это здание в стиле модерн, впечатляющее своими витражами и облицовками печей в парадных. В одной из квартир в начале века проживал известный нумизмат Низовцев, составивший нумизматические таблицы к собиранию редких монет.

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