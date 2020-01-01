Два телеканала показали новогоднее поздравление Порошенко вместо речи Зеленского



Киев, 1 января. Два украинских телеканала Первый и Прямой в новогоднюю ночь показали поздравление экс-президента страны Петра Порошенко перед выступлением действующего лидера страны Владимира Зеленского.

Обращение к украинцам Порошенко записал вместе со своей женой Мариной. В нем политик напомнил об «изменениях, которые украинцы осуществили на протяжении пяти лет» и признался, что этот «запас оптимизма придает ему оптимизм».

«Пошатнуть его (оптимизм) оказалось не так просто… миллионы небезразличных людей демонстрируют свою гражданскую позицию», — сказал Порошенко.

По словам пятого президента Украины, партия «Европейская солидарность» чувствует эту поддержку, «она вдохновляет и окрыляет».

«Мы вместе обороняем наши цели: и перспективу членства Украины в Европейском Союзе и НАТО, и язык, и веру, и армию», — заключил он.

Отметим, что о пути в ЕС и НАТО Порошенко не уставал напоминать украинцам на протяжении всех пяти лет своего президентского срока. Украинскую армию он считал одной из сильнейших в мире. При нем в стране произошел церковный раскол, а также был принят закон об украинском языке, который в других странах сочли дискриминационным.

Обращение Зеленского телеканалы показали только после наступления Нового года. Местный портал «Главред» отмечает, что в 2019 году выступление Порошенко, когда он еще занимал пост президента страны, «продинамил» телеканал 1+1, выпустив в эфир новогоднее поздравление Зеленского перед поздравлением Порошенко.