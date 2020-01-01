Порог беспошлинных интернет-покупок в России снижен до 200 долларов

Москва, 1 января. Порог беспошлинных интернет-покупок в России снижен с 1 января 2020 года. Такие изменения закреплены в новом Таможенном кодексе, принятом странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Порог снижен с 500 до 200 долларов. Кроме того, пошлину придется заплатить, если масса покупки превышает 31 килограмм. Пошлина составялет 15% от стоимости покупок, но не менее 2 евро за килограмм, передает «Экономика сегодня».

Страны ЕАЭС решили снизить порог беспошлинного ввоза в декабре 2017 года. Нововведения реализовывались в два этапа: с 1 января 2019 года порог снизили до 500 долларов, а с 1 января 2020 года — до 200 долларов.

Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ интернет-посылок до 100 евро с 1 июля 2020 года, 50 евро с 1 января 2021 года и 20 евро с 1 января 2022 года.