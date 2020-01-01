Пенсии в России выросли с 1 января 2020 года

Москва,1 января. Пенсии неработающим пенсионерам выросли в России с 1 января 2020 года. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.

Индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров составила 6,6% по сравнению с 2019 годом. Эти изменения коснутся почти 32 миллионов человек. Таким образом, с первого дня нового года фиксированный размер выплаты составит 5 тыс. 686,25 рубля, стоимость пенсионного коэффициента равняется 93 рублям. Средняя пенсия по старости для неработающих пенсионеров достигла 16,5 тысячи рублей.

В ПФР также уточнили, что для каждого конкретного пенсионера размер надбавки индивидуален и зависит от размера получаемой пенсии. К примеру, пенсионер, получающий семь тысяч рублей, станет получать надбавку в размере 462 рублей, а для тех, кто получает пенсии в 26 тысяч рублей — 1 716 рублей.