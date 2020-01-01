Болгария с 1 января начала получать российский газ по «Турецкому потоку»

Афины, 1 января. Болгария с 1 января начинает получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию. Об этом сообщили представители болгарской газовой компании «Булгаргаз».

Благодаря этому страна сэкономит почти 41 млн евро (81 млн левов). В «Булгаргазе» пояснили, что ранее затраты на доступ и транзит через территорию Румынии составляли почти 76 млн левов, но теперь компании и болгарским потребителям не придется оплачивать эти траты.

Допсоглашение с российской компанией «Газпром экспорт» болгарская сторона подписала 30 декабря. Согласно документу, с 1 января 2020 года изменяется точка доставки российского природного газа на территорию Болгарии. Теперь он будет поступать с территории Турции, а не с Негру-Водэ в Румынии. Кроме того, Болгария дополнительно сэкономит 4,6 млн левов за счет более низких тарифов, объявленных оператором «Булгартрансгаз» по сравнению с Негру-Водэ.

Напомним, 11-километровый участок газопровода на границе с Турцией Болгария построила и запустила в октябре. 30 ноября Турция сделала «золотой» сварной шов, соединивший «Турецкий поток» с газопроводом «Балканский поток». Он пролегает на территории Болгарии.

Мощность каждой нитки «Турецкого потока» составляет 15,75 миллиарда кубометров. Всего их две. По первой нитке российский газ будет поставляться потребителям в Турции, а по второй —потребителя в странах Южной и Юго-Восточной Европы. Официальный запуск газопровода должен состояться 8 января.