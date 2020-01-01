Гигантскую фигуру мыши за 677 тыс. рублей сожгли вандалы в центре Владивостока



Владивосток, 1 января. Гигантскую фигуру мыши за 677 тысяч рублей сожгли вандалы в новогоднюю ночь на главной площади Владивостока.

До этого мышь сломал водитель, который устроил дрифт вокруг новогодней елки. Мужчину задержали, он был трезв. В отношении нарушителя возбудили административное дело, ему предстоит возместить ущерб. При этом подрядчик, владелец мыши, не стал убирать сломанный символ года, пока идет разбирательство. Но ночью 1 января неизвестные вандалы подожгли ее.

Как уточняет РИА Новости, 27 декабря власти города установили на площади другую фигуру мыши. Теперь на месте массовых гуляний красуются ель, новый символ года и тлеющие останки сожженой мыши. По словам представителя мэрии, дальнейшую судьбу уничтоженной фигуры решает подрядчик.