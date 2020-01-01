Новые нормы установления инвалидности начали действовать в России

Москва, 1 января. Новые критерии установления инвалидности детям и взрослым вступают в силу в России. Их будут использовать при проведении медико-социальной экспертизы с 1 января 2020 года.

Актуализированные критерии предусматривают систему оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма детей и граждан РФ от 18 лет.

Кроме того, с 1 января вступает в силу постановление правительства о ветеранских льготах для участников отрядов самообороны, получивших инвалидность из-за ран, полученных в ходе контртеррористических операций в Дагестане в период с августа по сентябрь 1999 года.