Суд в США признал неправомерным штраф ExxonMobil за нарушение российских санкций

Остин, 1 января. Штраф в размере 2 миллионов долларов, вынесенный нефтегазовой компании ExxonMobil Corporation за мнимое нарушение санкций против России, признан неправомерным. Такое решение вынес федеральный суд Северного округа штата Техас.

Решение в пользу компании было принято судьей Джейн Бойл. Она согласилась с ходатайством и отменила уплату штрафа, который в 2017 году начислил Минфин США. Сотрудники министерства утверждали, что нефтегазовой компанией были нарушены санкции, введенные ранее Вашингтоном в отношении РФ.

В частности, руководители дочерних структур ExxonMobil подписали контракты, которые касались нефтегазовых проектов в России, с президентом компании «Роснефть» Игорем Сечиным. По мнению Минфина США, в апреле 2014 года в отношении него были введены ограничительные меры.

Представители ExxonMobil оспорили данное решение, поскольку в мае 2014 года правительство не запрещало сделки с руководителем российской компании, если они касались не его личных дел, а «Роснефти», сообщает ТАСС.

Судья Бойл согласилась ExxonMobil посчитав, что Минфин не предоставил компании достаточных разъяснений о деловых связях с Игорем Сечиным. Американская нефтегазовая компания в полной мере выполнила требования властей, касающиеся санкций.