Москва, 1 января. Закон о любительской рыбалке вступил в силу в России в первый день нового 2020 года. Россиянам разрешается бесплатно рыбачить в личных целях, а также заниматься такой деятельностью в рамках официальных спортивных и физкультурных мероприятий.

При этом в документе указываются легальные способы любительской рыбалки. Например, в районах Севера, Сибири и на Дальнем Востоке можно использовать сети, но только после их учета и обязательной поштучной маркировки. Под запретом — любые взрывчатые и химические веществ, а также электроток.

Уточняется, что граждане могут свободно и бесплатно рыбачить на водных объектах общего пользования, однако на землях Минобороны и в особо охраняемых природных территориях эта деятельность запрещается. Не позволяется также подводная рыбалка в местах массового отдыха людей.

Кроме того, закон устанавливает суточной нормы вылова для каждого рыбохозяйственного бассейна страны. Так, в Волжско-Каспийском бассейне рыбаку-любителю за сутки можно выловить 5 кг судака.

