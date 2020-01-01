Трамп заявил, что Иран заплатит большую цену, если пострадает посольство США в Ираке

Вашингтон, 1 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран заплатит очень большую цену, если от нападений на посольство страны в Ираке пострадает кто-то из солдат или будет причинен ущерб какому-либо из объектов. Данное заявление он сделал в своем блоге в Twitter.

«Они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, а угроза. Счастливого Нового года!», – написал Трамп.

Напомним, жители Багдада протестуют против авианалетов американских ВВС на объекты «Хезболлы», в ходе которых погибло несколько мирных жителей. Митингующие в столице Ирака подожгли забор диппредставительства США. Для обеспечения безопасности дипмиссии, США отправили дополнительные силы в Ирак. В частности, в город прибыло 100 морских пехотинцев и 2 вертолета «Апач».

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что не желает войны с Ираном. Он сказал, что не предвидит подобного развития событий, пишет Газета.ru.