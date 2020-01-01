Лазарев объяснил третье место на Евровидении политическим настроем «соседей»

Москва, 1 января. Российский певец Сергей Лазарев признался, что не надеялся на победу в музыкальном конкурсе Евровидение-2019, так как понимал политический настрой по отношению к России. Мнением исполнитель поделился в соцсети Instagram.

«После участия в 2016 году я честно заведомо не испытывал больших иллюзий насчет победы России в 2019, так как понимал политический настрой «соседей» к нашей стране», — объяснил Лазарев.

Певец признался, что все же согласился на предложение вновь представить страну на международном конкурсе и не пожалел о сделанном выборе, так как ему удалось «вернуть Россию в лидеры» конкурса и привезти бронзу.

Сергей Лазарев представлял страну на Евровидении в прошлом году во второй раз. Исполнитель выступил с песней Scream! и занял третье место. В 2016 году певец добился такого же результата.

Ранее Лазарев заявил о планах с 1 января 2020 года изменить формат общения с поклонниками в социальной сети Instagram. Исполнитель опубликовал видеообращение к фанатам, в котором объявил о скором закрытии комментариев.

«С 1 января у меня очень изменится Instagram. Закроются все комментарии. Так что комментируйте пока вдоволь», — сказал Лазарев.

Музыкант объяснил, что решил переделать личную страницу в рабочую площадку. С начала года напрямую пообщаться с артистом можно будет только на его выступлениях. Лазарев добавил, что доволен прошедшим годом. Прошедшее десятилетие российский исполнитель назвал мощным.