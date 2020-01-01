Россия встретила Новый 2020 год. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом В Новый год — с новыми мыслями и надеждами. Под бой курантов и ярких фейерверков россияне встретили 2020 год. В ночь на 1 января праздник захлестнул всю страну и, конечно же, нашу столицу. В Москве, хоть зима выдалась явно не по погоде (без снега и лютых морозов), атмосфера царила самая что ни на есть радостная. Праздничные гуляния, красочные ярмарки и развлекательные шоу по традиции ждали россиян в этот день. Не обошлось без грандиозных салютов и, конечно, без новогоднего обращения президента страны Владимира Путина: «Конечно, у каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы. Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребёнок знает, что он самый любимый. Друзья! Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником, с новым 2020 годом!», — поздравил всех российских президент.

Россия и Белоруссия договорились по газу Москва и Минск к новому году все-таки договорились по газовым вопросам. Компания «Газпром» сообщила, что транзит, а также поставки голубого топлива в Белоруссию продлены до 2021 года. Кроме того, стороны подписали протокол о газовых ценах, но только на январь и февраль 2020-го. Так что уже скоро переговоры, судя по всему, продолжатся. Известно, что объемы поставок и транзита сохраняются на прежнем уровне, а вот как изменится цена и изменится ли вообще, не сообщается. Напомним, что контракты между Москвой и Минском действовали до конца 2019 года. Вместе с тем диалог продолжался и по нефтяным вопросам, но в них прийти к согласию, увы, не удалось.

Пентагон отправляет еще 750 военных в Ирак Соединенные Штаты решили усилить военный контингент на Ближнем Востоке. Такой вот новогодний подарок подготовил для Ирака глава Пентагона Марк Эспер. Он сообщил, что примерно 750 американских солдат немедленно отправляются в регион. Поводом для таких действий стали вчерашние события в Багдаде. Там тысячи протестующих вышли на улицы и призвали Вашингтон убраться из страны. Активисты окружили посольство Штатов, а затем едва не взяли его штурмом. Дипломаты экстренно эвакуировались. Массовое недовольство разгорелось после того, как 29 декабря США нанесли авиаудар по позициям шиитского движения «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. И похоже, что, несмотря на протесты, уходить из региона американцы не намерены — наоборот, лишь укрепятся в нем.