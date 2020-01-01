Акцизы на сигареты и табак в России повысились

Москва, 1 января. С сегодняшнего дня в России увеличиваются ставки акциза на сигареты и другие виды табачных изделий. Косвенный налог для производителей увеличился в среднем на 100-200 рублей.

С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей. К тому же к данному акцизу прибавляется 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены.

Розничная ставка на сигариллы, биди и другие табачные изделия повышена до 3 055 рублей за тысячу штук, сообщает ТАСС. Налог на одну сигару повышен с 207 до 215 рублей, а на трубочный, нюхательный, жевательный и иной табак с 3 050 рублей до 3 172 рублей за 1 килограмм.

Больше всего высился акциз на табак, предназначенный для потребления путем систем нагревания. Косвенный налог на него увеличился с 5 808 рублей до 6 040 рублей за 1 кг.

С 1 января в России также начинает действовать новая система винных акцизов. Будет установлена единая ставка акциза на российское и импортное вино, она также появится и на виноград для производства отечественного алкоголя, пишет Газета.ru.

Принятый закон единовременно повысит акцизы как для российских, так и для зарубежных напитков, а также повлияет на размер самой ставки. В связи с этим, акциз на вина в 2020 году будет 31 рубль за литр, а на игристые вина и винные напитки – 40 рублей за литр. Ставка акциза на виноград составит 30 рублей за тонну, на виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло – 31 рубль за литр.