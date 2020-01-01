Студентов и аспирантов освободили от выплаты НДФЛ на материальную помощь

Москва, 1 января. Студентов, аспирантов, адъюнктов, ассистентов-стажеров и ординаторов образовательных организаций освободили от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ) с материальной помощи в пределах четырех тысяч рублей. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в конце сентября, норма вступает в силу 1 января.

«Внести в пункт 28 статьи 217 части второй налогового кодекса РФ... изменение, дополнив его абзацем следующего содержания: «суммы материальной помощи, оказываемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам», — говорится в документе.

Инициатором документа выступила группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой. Материальная помощь, по ее словам, связана с трудной жизненной ситуацией. Поэтому важно, чтобы она в полном объеме дошла до человека, который нуждается в помощи, считает Яровая.

С 1 января также вступает в силу приказ Минобрнауки, который дает ряду льготных категорий граждан возможность бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов. Льгота распространяется на поступающих по рекомендациям командиров или проходящих службу по контракту сроком не менее трех лет военных, а также на детей-инвалидов I-II групп и детей-сирот. Воспользоваться правом на обучение на подготовительных курсах за счет бюджета можно только один раз.

Ранее сообщалось, что ребенку с ограниченными возможностями полагается выплата социальной пенсии в размере 12 тысяч рублей ежемесячно. При этом в некоторых районах, например, Крайнего Севера, применяется специальный коэффициент.

Также выплаты каждый месяц полагаются тем, кто ухаживает за несовершеннолетними детьми-инвалидами или инвалидами с детства первой группы. Родителю или опекуну по закону полагаются 10 тысяч рублей, другим лицам — 1,2 тысячи рублей.