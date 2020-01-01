Жириновский встал на защиту китайского ученого, изменившего ген человеческого эмбриона

Москва, 1 января. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался в защиту китайского генетика Хэ Цзянькуя, который был осужден за редактирование генов человеческих эмбрионов. По мнению российского политика, ученый должен быть на свободе, так как он стал автором «великого достижения».

Жириновский считает, что необходимо выпустить из тюрьмы китайского ученого, который первым провел процедуру по изменению генов у эмбриона человека, благодаря чему от родителей с ВИЧ родились три здоровых ребенка.

«Это не преступление, а огромный прорыв в медицине, это великое достижение. Более того, мы должны снять все ограничения на исследование клонирования и модификации генов - за этим будущее», – прокомментировал Владимир Жириновский у себя в Telegram-канале.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что китайский ученый получил три года тюрьмы за незаконные эксперименты с модификацией гена эмбрионов, в ходе которых на свет появились трое детей, якобы устойчивых к ВИЧ. Однако доказательств этого нет, а мутации могут привести к проблемам со здоровьем новорожденных, пишет Газета.ru.

По мнению судьи, трое обвиняемых не имели должной сертификации, чтобы работать в области медицины, и стремились лишь к славе и богатству.