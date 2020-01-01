ЦБ будет брать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей

Москва, 1 января. Центробанк с начала года начинает взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей (СБП).

С 1 января 2020 года регулятор планирует взимать от пяти копеек до трех рублей в зависимости от суммы с банка-отправителя и с банка-получателя. ЦБ также может ограничивать размер комиссии, которую будут брать с клиентов банки.

СБП — это сервис, с помощью которого клиенты разных кредитных учреждений могут мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона, вне зависимости от того, в каком именно банке открыты счета отправителя и получателя. Необходимо лишь, чтобы эти организации были подключены к системе.

В настоящее время в СБП более 30 участников, включая 10 крупнейших банков. На 25 декабря 2019 года жители России совершили в системе 6,3 млн операций более чем на 55 млрд рублей. Сумма одного перевода в среднем составляет 8,8 тыс. рублей.

Сервис может стать платным для обычных пользователей. О намерении установить комиссию за переводы в СБП уже заявили некоторые банки. Однако генеральный директор Национальной системы платежных карт (операционный платежный и клиринговый центр СБП) Владимир Комлев ранее заявлял, что пытаясь привлечь и не потерять клиентов от комиссии могут отказаться многие банки.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минфину, Центробанку и другим профильным ведомствам принять меры по дальнейшему снижению ипотечной ставки в стране. Глава государства отметил, что к концу года она снизилась до уровня меньше 9%.