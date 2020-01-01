Христиане Алеппо отпраздновали Новый год массовыми молитвами

Алеппо, 1 декабря. В сирийском городе Алеппо, располагающимся в одноименной провинции, христиане встретили Новый год. Торжественный праздник состоялся в концертном зале, а во всех церквях и местах поклонения в городе прошли молитвы.

По словам епископа Алеппской общины ортодоксальной церкви Жозефа Бозизо, новогодние праздники стали традицией для жителей города, поскольку торжества собирают под одной крышей все этнические группы всех народов Сирии.

«Елка для нас - символ жизни, а Иисус - это пророк мира. Хорошо, что в Сирии мы наконец-то снова вернулись к этим прекрасным традициям», – цитирует ТАСС Жозефа Бозизо.

Алеппо был не случайно выбран для проведения всеобщих молитв. В городе проживает основная часть сирийских христиан, которые составляют 10% от населения страны, то есть около 1,8 миллионов человек.