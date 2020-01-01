США отправят на Ближний Восток еще около 750 военных

Вашингтон, 1 января. США отправят на Ближний Восток около 750 военнослужащих в ближайшее время в связи с нападением на посольство в Багдаде. Об этом говорится в опубликованном в сервисе Twitter сообщении главы Пентагона Марка Эспера.

«Около 750 солдат будут незамедлительно размещены в регионе. Дополнительные силы также готовы к отправке в ближайшие несколько дней», — подчеркнул Эспер.

По его словам, «данное развертывание» будет «предупреждающей мерой» в ответ на угрозу американскому персоналу и объектам. Глава Пентагона напомнил, что США будут защищать американских граждан и свои интересы, где бы они ни находились.

Ранее сообщалось о том, что митингующие в столице Ирака подожгли забор диппредставительства США. Жители Багдада протестуют против авианалетов американских ВВС на объекты «Хезболлы», в ходе которых погибли мирные жители.

Сам посол и дипломатический персонал посольства уже покинули территорию Ирака.